Bu daireye 4 bin lira kira istediler: 'Bu kadar vicdansızlık olamaz'

İstanbul'da kiralık daire fiyatları çığrından çıkarken, kiralık bir dairenin görüntüsü ve fiyatı tepki konusu oldu.

Esenler'de yıkık dökük, rutubet içinde bir "daireye" 4 bin lira kira istenmesi büyük tepki çekerken, tepkiler sonrası söz konusu "ev" ilandan kaldırıldı.

DHA'nın haberine göre, evi kiralamak isteyenlerden Furkan Türeli, "4 bin lira yazınca ucuz diye düşündük. Fotoğraflarını attılar. Fotoğraflar gelince 'Bu nasıl rezillik dedik'. Fotoğrafları başka yerlere attık bu kadar vicdansızlık olamaz dedik. Ev sahibini direkt engelledik. Bir de 4 bin lira depozito istemiş çok ilginç" dedi.