BTK onayladı: Şimdi de internete zam geliyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, internet ücretlerine zam gelececeğini açıkladı.

Halktv'de yer alan habere göre, “BTK geçtiğimiz hafta yayınladığı ‘Türk Telekom IP VAE Hizmeti Port ve THK Tarife Güncellemesi’ hakkındaki kararı ile Türk Telekom’un port ve toptan hat kiralama (THK) aylık ücretlerinin revize edilmesi ile ilgili teklifini onaylandı. Teklife göre, 1 Nisan’dan itibaren geçerli olmak üzere, toptan hat kiralama ve port ücretlerine yüzde 70’e varan oranda zam yapıldı" diyen Adıgüzel, "Söz konusu zam sabit internet ve telefon hizmetlerini doğrudan etkileyecek. İşletmeciler ilk etapta mevcut taahhütlü müşterilerine bu zammı yansıtamayacak, ama yeni abonelerine bunu yansıtmak zorunda kalacak. Bu artış hem Türk Telekom’dan toptan hizmet alan işletmecileri hem de internet kullanıcılarını zora sokacak. İşletmecilerin maliyetlerindeki bu ciddi artışın, tüketiciye yansıması ise kaçınılmaz" ifadesini kullandı.