Brezilya'daki son anket sonuçlarına göre Lula ilk turda kazanabilir

Brezilya'da bugün yapılacak olan genel seçimler öncesinde yayımlanan son anket sonuçlarına göre, eski Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, mevcut Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'ya karşı ilk turda kazanabilir. Dün yayımlanan iki ankete göre, Lula'nın ilk turda kazanması için gerekli olan yüzde 50 bandını geçebileceği öngörüldü.

Pollster IPEC'in anketine göre, Lula'nın bugünkü seçimlerde geçerli oyların yüzde 51'ini alması beklenirken; Datafolha anketine göreyse Lula'nın oy oranı yüzde 50 seviyesinde. Ancak her iki anket şirketi de hesaplamalarında yüzde 2'lik bir hata payı olabileceğini bildirdi. İki anketin de diğer bir ortak noktası, Lula'nın Bolsonaro'ya karşı en az yüzde 14 oranında bir avantaja sahip olacağı yönünde oldu.

Cumartesi günü yayımlanan diğer iki ankete göre, Lula aşırı sağcı Bolsonaro'nun önünde olmasına rağmen, ilk turda yeterli çoğunluğu kazanamayabilir. CNT/MDA ve Genial/Quaest anketlerine göre, Lula'nın oy oranının sırasıyla yüzde 48 ve yüzde 49 olduğu bildirildi.

İkinci tur 30 Ekim'de

Brezilya'da bugün gerçekleşecek seçimlerde 11 devlet başkanlığı adayı bulunuyor. Tüm anket sonuçlarına ve kamuoyu beklentisine göre, seçim ilk turda sonuçlanmasa dahi, ikinci tura Lula ve Bolsonaro kalacak. Seçimlerin olası ikinci turu 30 Ekim'de gerçekleşecek.

Reuters'in haberine göre, Lula seçim öncesi gazetecilere verdiği son demeçte, "Yalnızca iyimser olabilirim. Yüzde 50 artı bir oya ulaşmak için önümüzde çok az engel kaldı" yorumunda bulundu.