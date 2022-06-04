Brezilya'daki sel ve toprak kaymalarında ölü sayısı 128'e yükseldi

Brezilya'nın Pernambuco eyaletinde aşırı yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 128'e ulaştı. Kayıp durumdaki son 2 kişiye ulaşılmasıyla arama kurtarma çalışmaları sonlandırıldı.

Pernambuco Valisi Paulo Camara düzenlediği basın toplantısında kayıp son 2 kişinin de cesedine ulaşılmasıyla arama kurtarma çalışmalarının sona erdiğini ifade etti. Camara, şu ana kadar etkilenen bölgelerden 9 bin 300'den fazla kişinin tahliye edildiğini aktardı.

Eyalet hükümeti, hayatını kaybedenlerin ailelerine tazminat ödeyecek ve tüm mallarını kaybeden, evini terk eden herkese bin 500 real (yaklaşık 312 ABD doları) vereceğini duyurdu. (İHA)