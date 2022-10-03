Brezilya'daki seçimler ikinci tura kaldı: Lula lider konumda

Brezilya Yüksek Seçim Mahkemesi'ne (TSE) göre, Pazar günkü seçimlerde oyların yüzde 99,74'ü sayıldıktan sonra Lula da Silvia, ilk turda yüzde 48,36 oy aldı ve yüzde 43,65 oy alan Jair Bolsonaro'yu geride bıraktı.

Lula ve Bolsonaro arasında 30 Ekim'de ikinci tur seçim olacak.

Eski Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva yaptığı açıklamada, hali hazırda görevdeki Jair Bolsonaro'ya karşı 30 Ekim'de yapılacak ikinci tur seçimleri kazanacağına duyduğu güveni dile getirdi. Lula seçim sonrası yaptığı konuşmasında, "Bu kampanya boyunca tüm enstitülerin, hatta bizim kazanmamızı istemeyenlerin yaptığı kamuoyu yoklamalarında bile öndeydik ve bana hep bu seçimleri kazanacakmışız gibi geldi. Şunu söylemek istiyorum; Bu seçimleri kazanacağız, bu sadece bir uzatma." dedi.

Bolsonaro ikinci tur için iyimser: 'Yalanı yendik'

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro Pazar günü 30 Ekim'deki ikinci tur seçimlere ilişkin yaptığı konuşmasında iyimser bir tablo çizerek "anketlerin yanlış olduğunu" ve partisinin Ulusal Kongre'de iyi bir sonuç aldığını vurguladı.

Bolsonaro basına yaptığı açıklamada, "Yalanı yendik, şimdi önümüzde ikinci kez yenmek var" dedi.

Pazar günü 156 milyon 454 bin 11 kayıtlı seçmenin yaklaşık yüzde 80'i, İşçi Partisi (PT) Lideri Luis Inacio Lula da Silva ve Liberal Parti Lideri Jair Bolsonaro'nun katıldığı seçimlerde oy kullandı.

Lula'nın kampanyasında öne çıkanlar arasında Brezilya'nın biyolojik çeşitliliğini oluşturan Amazon'un savunmasına ek olarak açlık ve yoksullukla mücadele ve ekonomik yeniden canlanma yer alıyor.