Brezilya'daki Kongre baskını: Başkent valisi görevden uzaklaştırıldı

Brezilya'da eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro destekçilerinin Ulusal Kongre'ye baskın düzenlemesinin ardından başlatılan soruşturma sürüyor.

Brezilya Yüksek Mahkemesi, yaşananların ardından başkent Brazilya'nın valisini 90 gün süreyle görevden uzaklaştırdı.

Yüksek Mahkeme Yargıcı Alexandre de Moraes, aynı zamanda Facebook, Twitter ve TikTok gibi sosyal medya mecralarında darbe yanlısı propagandaların engellenmesi talimatı verdi.

Olayların ardından başlatılan soruşturma sürerken, Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, yaşananlardan sorumlu olanların yargı önünde hesap vereceğini söyledi.

Lula, başkent Brazil'in valisi Ibaneis Rocha'ya bağlı güvenlik güçlerinin baskın düzenleyenlere karşı hiçbir müdahalede bulunmadığına dikkat çekti. Rocha, Bolsonaro'nun eski müttefiklerinden biri olmasıyla biliniyor.

Lula, başkentte kamu güvenliğinin sağlanması için federal müdahalenin yapılması yönünde kararname çıkararak, saldırıyı yönetenlerin bulunarak ibretlik bir şekilde cezalandırılacağını söyledi.

Lula, saldırıya ilişkin Bolsonaro'yu destekçilerini kışkırtmakla suçlarken, ABD'de bulunan Bolsonaro, Lula'nın suçlamalarını reddetti.

Brezilya Adalet Bakanı Flavio Dino, baskına ilişkin 200 göstericinin gözaltına alındığını açıklarken, vali Rocha bu sayıyı 400 olarak bildirdi.

Dino, açılan soruşturmayla, Bolsonaro destekçilerini başkente getiren yüzlerce otobüsü kimin finanse ettiğini açığa çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. Dino, valinin güvenliği neden hazır hale getirmediğinin de soruşturulacağını aktardı.

Hükümet binalarının işgalinin en az 2 haftadır Bolsonaro destekçileri tarafından Telegram ve Twitter gibi sosyal medya platformları üzerinden planlandığı belirtiliyor