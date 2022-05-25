Brezilya'da uyuşturucu çetesine yönelik operasyon: 21 ölü

Brezilya’nın Rio de Janeiro şehrinde uyuşturucu çetesine yönelik düzenlenen operasyonda 21 kişi hayatını kaybetti.

Haber Merkezi

Brezilya’nın Rio de Janeiro şehrinin kuzeyindeki Vila Cruzeiro bölgesinde uyuşturucu çetesi liderinin yakalanması amacıyla düzenlenen operasyonda, çete üyeleri ile güvenlik güçleri arasında çatışma yaşandı.

Brezilya Askeri Polisi tarafından yapılan açıklamada, çıkan çatışmalarda 21 kişinin hayatını kaybettiği aktarılırken, hayatını kaybedenlerin 11’inin çete üyesi olduğunun tespit edildiği bildirildi. Hayatını kaybeden diğer kişilere yönelik kimlik belirleme çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.

Operasyon nedeniyle bölgede birçok nokta giriş-çıkışa kapatılırken, 13 okulda ise eğitime ara verildi. (İHA)

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