Brezilya’da şiddetli yağışlarda 5 kişi öldü, 8 binden fazla kişi yerinden oldu

Brezilya’nın bazı eyaletlerinde son bir haftada şiddetli yağışlar sonucu oluşan heyelan ve seller nedeniyle 5 kişinin hayatını kaybettiği, 8 binden fazla kişinin yerinden olduğu bildirildi.

Santa Catarina Valisi Carlos Moises, yaptığı yazılı açıklamada, eyalette dün meydana gelen heyelan sonrası acil durum ilan edildiğini bildirdi.

Moises, vatandaşlardan “heyelan ve sel riskinin olduğu yerler ile özellikle yollarda” dikkatli olmalarını ve seyahat etmemelerini istedi.

Santa Catarina’da şiddetli yağışlara bağlı olaylarda 2 kişinin hayatını kaybettiği, 882 kişinin yerinden olduğu bildirildi.

Ulusal basına yansıyan haberlere göre Espirito Santo eyaletinde ise yağışlar 1 kişinin ölümüne, 2 binden fazla kişinin evlerini terk etmesine yol açtı.

Parana eyaletinde de BR-376 otobanında meydana gelen heyelan, 21 aracı toprak altında bıraktı.

Yetkililer, 30’dan fazla kişinin toprak altında olduğunu, felakette 1’i kamyon sürücüsü, 2 kişinin yaşamını yitirdiği bildirdi.

Son bir haftada yaşanan şiddetli yağışlar nedeniyle yerinden olanların sayısının 8 bin 600’ü geçtiği, 5 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi. (AA)