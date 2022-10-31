Brezilya'da sayım başladı: Lula ile Bolsonaro başa baş gidiyor

Brezilya'da düzenlenen ikinci tur devlet başkanlığı seçimleri için sabah başlayan oy verme işlemi yerel saatle 17.00'de sona erdi.

Ülkede 2 Ekim'de düzenlenen seçimlerde hiçbir adayın yüzde 50 oy alamaması nedeniyle 2. tura kalan devlet başkanlığı seçimlerinde, ilk turda en yüksek oyu alan solcu eski Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile aşırı sağcı Devlet Başkanı Jair Bolsonaro yarışıyor.

İlk sandık sonuçlarına göre yarışı Bolsonaro ile rakibi Lula yüzde 50 ile başa baş götürüyor.

Seçimlerden önce yapılan anketlerde, Lula da Silva'nın yaklaşık yüzde 48, Bolsonaro'nun ise yüzde 45 oy alacağı tahmininde bulunulmuştu.

2 Ekim'de düzenlenen devlet başkanlığı seçimlerinde Lula da Silva yüzde 48,43 oy alırken, Bolsonaro da seçim anketlerinin çoğunun tahmininin üzerinde yüzde 43,20 oy almıştı.

Seçimlerin ilk turundan kısa bir süre sonra, yüzde 4,16 oy alan Brezilya Demokratik Hareketinin adayı Simone Tebet ile yüzde 3,4 oy alarak dördüncü olan Ciro Gomes'in adayı olduğu Demokratik İşçi Partisi, ikinci turda Lula da Silva'ya desteğini duyurmuştu.

Nüfusu 212 milyonu aşan Latin Amerika'nın en büyük ülkesi Brezilya'da yaklaşık 156 milyon seçmen bulunuyor.