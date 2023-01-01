Brezilya'da Lula dönemi resmen başlıyor

Brezilya'da Ekim ayındaki seçimlerde aşırı sağcı Jair Bolsonaro'yu yenerek devlet başkanı seçilen Luiz Inacio Lula da Silva bugün düzenlenen yemin töreniyle resmen görevine başlıyor.

Lula da Silva 2003-2010 yılları arasında da devlet başkanlığı yapmıştı.

Sıkı güvenlik önlemleri altında yapılan yemin törenine eski devlet başkanı Jair Bolsonaro katılmıyor. Cuma günü ülkeyi terk eden Bolsonaro'nun ABD'nin Florida eyaletine gittiği belirtiliyor.

Başkent Brasilia'da yapılan yemin töreni için sabahın erken saatlerinden itibaren ülkenin farklı bölgelerinden gelenlerin de aralarında olduğu yüz binlerce Lula destekçisi resmi törenin yapılacağı Kongre binası önünde toplandı.

Kongrede yapılan resmi törenin ardından başkanlık sarayı önünde tören düzenlenecek. Aynı zamanda kutlamaların da yapılacağı törende 60'dan fazla sanatçı sahneye çıkacak.

Törene Türkiye'yi temsilen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu katılıyor.

Silahlı bir kişi gözaltına alındı

Öte yandan Brasilia askeri polisi, yemin töreninin yapılacağı meydana, üzerinde bir bıçak ve havai fişeklerle girmeye çalışan bir kişinin gözaltına alındığını duyurdu.