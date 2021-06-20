Brezilya ve dünyada Bolsonaro'ya karşı eylemler gerçekleşiyor

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun pandemi dönemindeki neoliberal politikalarına karşı yurtiçi ve yurtdışında toplam 438 kentte 457 farklı protesto gerçekleşiyor.

Protestocular, Bolsonaro hükümetinin pandemi döneminde Brezilya halkına aşı teminatı ve mali ve gıda yardımı sağlamasını talep ediyor. Protestoya katılanlar, Bolsonaro'nun pandemi döneminde koronavirüsü inkâr ettiğini ve salgına karşı harekete geçmeyerek, ülkede birçok insanın ölümüne neden olduğunu ve halkı ekonomik zorluk ve açlıkla karşı karşıya bıraktığını vurguluyor.

Bolsonaro'ya karşı protestolar, Almanya, Arjantin, İspanya, Fransa, İngiltere, Kanada, İrlanda, Portekiz ve Venezuela'nın dahil olduğu ülkelerin kentlerinde gerçekleşiyor.

Bununla birlikte, Brezilyalılar, Twitter'da #19JForaBolsonaro etiketiyle ülkedeki militarizm, ırkçılık, polis şiddeti, işsizlik, kırsal bölgelerde işçilere, yerlilere ve toplumsal hareketlere şiddet ve aşırı sağcılığın yükselişine karşı Bolsonaro'yu istifaya çağıran bir heşteg kampanyası yürütüyor.

Brezilya'daki protestolara Brezilya İşçi Partisi (PT), Brezilya Komünist Partisi, Topraksız İşçiler Hareketi (MST), Merkezi İşçi Sendikası (CUT) da katılıyor.

Brezilya'nın São Paulo kentinde Bolsonaro'ya karşı toplananlar böyle görüntülendi: