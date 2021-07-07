Brezilya Meclisi'nde acil durumlarda aşı patentinin kaldırılmasına onay

Brezilya Kongresi'nin alt kanadı, ülkede acil durumlarda aşı ve ilaç patentlerinin kaldırılmasına dönük yasa tasarısını onayladı.
Tasarının temsilciler meclisinde 15'e karşı 425 oyla kabul edildiği aktarıldı. Yasanın yürürlüğe girmesi için Senato'nun onayından geçmesi gerekiyor.
Yasa tasarısı, ülkede "kamu sağlığı aciliyeti" durumlarında devlet başkanının onayı gerekmeksizin aşı ve ilaçlara dönük patentleri yok saymayı öngörüyor. Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Sosyal Demokrat partisinin sunduğu tasarıya karşı çıkıyor.