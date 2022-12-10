Brezilya elendi, Arjantin yarı finalde

2022 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde Hollanda'yı normal süresi ve uzatma bölümü 2-2 tamamlanan mücadelede penaltı atışları sonucunda 4-3 mağlup eden Arjantin, yarı finale yükseldi.

Arjantin, yarı finalde Brezilya'yı eleyen Hırvatistan'ın rakibi oldu. Arjantin ile Hırvatistan arasındaki yarı final maçı, 13 Aralık Salı günü Lusail Stadı'nda oynanacak. Arjantin'in gollerini 35. dakikada Molina ve 73. dakikada penaltıdan Messi attı. Hollanda'nın gollerini ise 78. dakikada oyuna giren Weghorst, 83 ve 90+11. dakikalarda kaydetti. (AA)