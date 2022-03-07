Brent petrolün varil fiyatı 130 doların üzerine çıktı

Pazar sabahı 122,79 dolardan güne başlayan TSİ 02.55 itibarıyla Brent petrol 130,08 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili ise yüzde 9,46 artarak 126,89 dolardan alıcı buldu.

Sputnik'in aktardığı habere göre fiyatlardaki yükselişte, Batı ülkelerinin Rusya'ya yönelik yaptırımları, Rusya'dan gelecek olası karşı yaptırımların arz tedarikini sekteye uğratacağı endişeleri ve ABD ile Avrupalı ülkelerin Rusya'dan petrol ithalatını durdurmayı tartıştıklarına dair haberlerin etkili olduğu bildirildi.

Amerikan NBC kanalında yayımlanan 'Meet the Press' programına katılan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, enerji fiyatlarının arttığı günlerde Rusya'dan petrol ithalatının yasaklanmasını ele aldıklarını söylemişti.

ABD'de benzin fiyatlarının 2008'den beri ilk kez galon başına 4 doları aştığı belirtildi.