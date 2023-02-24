Bozo, Angel ve Patron 50 kişiyi kurtardı

Görevli 3 arama kurtarma köpeği de eğitmenleriyle birlikte deprem bölgelerindeki arama kurtarma çalışmalarına katıldı. İHH Köpekli Arama Kurtarma Birimi Eğitmeni Mustafa Yorgancı, depremin yaşandığı ilk gün çalışmalara başladıklarını belirtti.

DHA'ya konuşan Yorgancı şunları dedi:

“Depremin ardından 10 gün boyunca Hatay, Gaziantep ve Malatya’da aktif olarak görev aldık. Habil Tanış Malatya’da, İbrahim Güler Gaziantep’te, ben ise Hatay’da köpeklerimizle birlikte çalıştık. Köpeklerimiz, çalışmalara önemli katkılar sağladı. Köpeklerimizin yer tespiti yaptığı birçok noktada diğer arama kurtarma ekiplerinden de sevindirici haberler aldık. 28 günlük Yiğit bebek ve annesi Hacer Hanım’ı sağ olarak enkazdan çıkartıp sağlık görevlilerine teslim ettiğimizde hem çok duygulandık hem de çok sevindik. Arama kurtarma çalışmalarında görev alan herkese teşekkür ediyorum.”