Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, yaptığı açıklamada, "Cezasızlık algısını ortadan kaldırmak maksadıyla cezası az suçlarda yeni bir infaz uygulamasını gündeme getirmeyi ve Türkiye'ye kazandırmayı düşünüyoruz." dedi.
Bozdağ'dan 'yeni infaz uygulaması' açıklaması
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 'cezası az suçlarda' yeni bir infaz uygulamasının gündeme getirileceği açıklandı.
Haber Merkezi
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, yaptığı açıklamada, "Cezasızlık algısını ortadan kaldırmak maksadıyla cezası az suçlarda yeni bir infaz uygulamasını gündeme getirmeyi ve Türkiye'ye kazandırmayı düşünüyoruz." dedi.