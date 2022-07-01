Bozdağ'dan 'İsveç-Finlandiya' açıklaması: Samimiyetlerini ölçeceğiz

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İsveç ve Finlandiya'dan iadeleri istenen kişilerle ilgili iade taleplerinin yeniden gönderilmesinin kararlaştırıldığını açıkladı.

NATO Zirvesi'nde Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında varılan üçlü muhtırayla ilgili konuşan Bozdağ muhtırada yer alanların takibi için istihbarat, güvenlik örgütlerinin takip edeceği bir mekanizma kurulduğunu söyledi.

Bozdağ "Bu mekanizma çerçevesinde İsveç ve Finlandiya, Türkiye'ye verdiği sözleri yerine getiriyor mu, getirmiyor mu, takip edeceğiz. İmza ile süreç bitmedi. Daha bu sürecin tamamlayıcı işlemleri var. Son işlem bitmeden üyelik başvurusu tam anlamıyla gerçekleşmiş olmayacaktır. Adalet Bakanlığı olarak, İsveç'ten iade talebinde bulunduğumuz FETÖ'cü ve PKK'lı teröristle ilgili cevap vermemişlerse cevaplarını isteme, daha önce reddetmişlerse taleplerimizi yeniden gönderme kararı aldık. Aynı şekilde Finlandiya'ya da 6 PKK'lı ve 6 FETÖ'cü terörist ile ilgili de iade taleplerimizi geri gönderme kararı aldık. Bakanlığımız şu anda bunların hazırlıklarını yapmakta, hazırlıklar biter bitmez bu konuda Türkiye isteklerini ileteceklerdir. Onların samimiyetlerini ölçeceğiz" dedi.

'İsveç Adalet Bakanı açıklama yapmış...'

Bozdağ "İsveç Adalet Bakanı açıklama yapmış, 'Biz aramızdaki anlaşmaya göre bu konularda karar verdik, mutabakatla ilgisi yok bunun.' diyor. Anlaşmaya göre, bizim hazırladığımız iade taleplerinin hepsi yeterli ve yeterinden fazla iadeyi gerektiren delillerle dolu olduğu halde, anlaşmaya uygun talepte bulunduğumuz halde İsveç ve Finlandiya bizim taleplerimizi reddetmiştir. Şimdi biz diyoruz ki, 'Bu aramızdaki ikili ve uluslararası iade ile ilgili anlaşmalara uygun olduğu halde reddettiğiniz taleplerimizi yeterli deliller olduğuna inanıyoruz, iadeyi gerekli kılacak deliller olduğuna inanıyoruz yeniden gönderiyoruz. Bu mutabakatla da siz artık bunları himaye etmeyeceğinize karar verdiniz. Dün himaye ettiğiniz için aramızdaki anlaşmayı ihlal ettiniz, ona aykırı taleplerimizi reddettiniz.' Şimdi 'Himaye etmeyeceğiz.' diyorsunuz. O zaman aramızdaki ikili ve uluslararası anlaşmaların hükümlerine uyacaksınız, biz de bunu takip edeceğiz" diye konuştu.