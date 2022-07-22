Bozdağ'dan hasta tutuklularla ilgili açıklama: Sıkıntılar olduğunu görüyoruz

Kars'ta gerçekleştirilen bir tesis açılışında konuşan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, hasta tutuklu ve hükümlülerle ilgili düzenlemeler yapılacağını açıkladı.

Hasta tutuklu ve hükümlülerle ilgili mevcut bir düzenleme olduğunu belirten Bozdağ, söz konusu güncel düzenlemenin işleyişinde sıkıntılar olduğunu aktararak şunları söyledi:

"Önümüzdeki günlerde hasta ve tutuklu hükümlülerle ilgili yeni çalışmaları yapma kararı aldık. Cezaevinde hastalığı nedeniyle kalamayacak durumda olanlarla ilgili şimdi bir düzenlememiz var ama bu düzenlemenin işleyişinde de sıkıntılar olduğunu çok yakından görüyoruz. O yüzden bu sıkıntıları tamamen ortadan kaldıracak, hiç olmazsa minimize edecek bir adımı atma konusunda da kararlıyız.

Çalışmalarımız nihayete erdiği zaman biz bunun detaylarını da kamuoyuyla paylaşacağız ve bu adımın atılması konusunda da hazırlıklarımızı Türkiye Büyük Millet Meclisi AK Parti Grubu Cumhur İttifakı Grubuna da taslak olarak aktaracağımızı da buradan ifade etmek isterim."

'Kötü muamele ve işkence yok'

Türkiye’deki cezaevlerinde yaşanan işkence ve kötü muamele vakalarına da değinen Bozdağ, "Şunu açıklıkla ifade etmek isterim ki, Türkiye cezaevlerinde ve Türkiye'de işkence yoktur" iddiasında bulundu.

Bozdağ konuya dair şöyle konuştu:

“Pek çok yerde 'işkence ve kötü muamele' diye haberler zaman zaman yayınlanıyor. Şunu açıklıkla ifade etmek isterim ki, Türkiye cezaevlerinde ve Türkiye'de işkence yoktur. Somut tek bir örnek kimse gösteremez, gösterildi diyelim bir örnek biz onun üzerine gitmezsek, o zaman çıkıp bize şunu demeleri lazım, size somut örnek gösterdik ama siz üzerine gitmediniz."