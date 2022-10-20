Adalet Bakanı Bozdağ, anayasa değişikliğine ilişkin açıklamasında, "Türkiye’de hem başı açık hem de başını örten vatandaşlarımız bakımından anayasal güvenceyi tahkim eden bir adım atıyoruz" dedi.
Bozdağ'dan Anayasa değişikliği açıklaması
Adalet Bakanı Bozdağ Anayasa değişikliğine ilişkin açıklamada bulundu.
Haber Merkezi
Adalet Bakanı Bozdağ, anayasa değişikliğine ilişkin açıklamasında, "Türkiye’de hem başı açık hem de başını örten vatandaşlarımız bakımından anayasal güvenceyi tahkim eden bir adım atıyoruz" dedi.