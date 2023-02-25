Bozdağ ve Soylu’dan açıklama: Soruşturmalarda 184 kişi tutuklandı

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından bölgede yaşananlar üzerine açıklama yapan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, “179 kişi hırsızlıktan, 4 kişi yağmadan tutuklandı” dedi. Bozdağ, “Tutuklu olanların 79’unu müteahhitlerden 74’ünün yapı sorumlusu, 13’ünün yapı sahibi, 18’inin binada değişiklik yapan olduğunu görüyoruz” diye devam etti.

Bakan Bozdağ, depremle ilgili soruşturmalara ilişkin, “Depremde yıkılan binalarla ilgili soruşturmada 7 bin 598 müstakil binada delil tespiti tamamlandı, 612 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı, 184'ü tutuklandı” açıklaması yaptı. Bozdağ, "Enkaz kaldırma çalışmalarını yıkılan binalarda tamamladık. Vefat edenlerle ilgili kimliklendirme tamamen tamamlanmış oldu. Diyarbakır'da vefat edenlerden kimliklendirilmeyen kalmadı. Vefat edenlere tekrardan başsağlığı diliyorum" dedi.

Bozdağ'ın açıklamasının devamı şöyle:

"Deprem sürecinden sonra adli süreçlerin sağlıklı işlemesi amacıyla tüm çalışmalar yürütülüyor. Adli soruşturmalar nedeniyle ceza soruşturmasına esas olmak üzere binalardaki delil tespit işlemleri devam ediyor. Aksi yöndeki beyanların gerçeği yansıtmadığını belirtmek isterim. 7 bin 598 bilirkişi incelemesi yapıldı. 184 kişi hakkında tutuklama kararı verildiğini, 71 kişi hakkında yakalama kararı verildiğini, 55 kişi hakkında gözaltı kararı olduğunu, şu anda 2 kişinin gözaltında olduğunu burada ifade ediyorum.

Deprem bölgelerinde hırsızlık vakalarına baktığımızda 351 vaka olduğunu görüyoruz. Yağma konusuna gelince vaka sayısı sadece 4'tü. Tutuklama sayısı da 4'tür. Adli veriler yağma konusundaki algı operasyonunun gerçeği göstermediğini yansıtmaktadır. Dolandırıcılıktan 7 kişi tutuklandı."

İSİAS Oteli açıklaması

Bozdağ, aralarında çocuk sporcuların da bulunduğu 35 kişiye mezar olan AKP ve TÜGVA bağlantılı İsias Otel soruşturmasında gizlilik kararı olmadığını söyledi. Bozdağ, deprem döneminde haksız kazanç elde etmek isteyenlere yeni yaptırım uygulanacağını belirtti.

Bekir Bozdağ şunları söyledi:

"Kahramanmaraşlı merkezli depremlerde Isias Otel'de KKTC'den gelen 35 kardeşimiz hayatını kaybetmişti. Allah'tan rahmet diliyorum. Ersin Tatar, aradı ve benden adli konularda bilgi aldı. Kamuoyunda Isias otelle ilgili gizlilik kararı verildiğine dair iddialar var. Gizlilik kararı verilen herhangi bir soruşturma yoktur."

'3-4 ay içerisinde bitirilebilecek bir enkazdan bahsediyoruz'

Bakan Soylu ise deprem sonrası fahiş kira artışlarına değinerek, "Fahiş kira artışları, deprem bölgesinin deprem kadar acıtıcı bir gerçeğidir. Bu bizi üzmektedir. Buradan da karakollarımızdan 112'ye kadar, her türlü kamuda başvurulabilecek noktaya kadar başvurmalarını istiyoruz. İnsanlara ikinci bir afet yaşatmanın gereği yok. Fahiş fiyatla beraber milletimizin canını acıtanların peşindeyiz. Bunları yanlarına bırakmayacak, OHAL'in bu konudaki imkanlarını kullanacağız." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise şunları söyledi:

"Bu afetin büyüklüğünü deprem olarak tanımlamak, bu afeti tam olarak anlatamamak gibi bir anlayışla karşı karşıya bırakır. Bu kadar yaygınını, bu kadar insanı etkileyeni görmedik, tecrübe etmedik. Şu anda ne kadar enkaz kaldırılacağına dair aşağı yukarı hesap ediliyor.

Sadece Hatay'ın Antakya'sında 15 milyon ton. 3-4 ay içerisinde bitirilebilecek bir enkazdan bahsediyoruz. 26 binin üzerinde arama-kurtarma çalışması yapılan bina var. Bütün bunlar 3 Hollanda büyüklüğü olan 110 bin kilometrekarelik bir alanla karşı karşıya kaldık."

'Deprem sabahı asker geç çıktı' iddialarına yanıt

Soylu ayrıca, "Deprem sabahı askerin çıkmasına müsaade edilmedi diye speküle edildi. Biz depremin yaralarını sarabilmek ve burada deprem travmasından etkilenen vatandaşlarımızın buradan travmalarını ortadan kaldırabilmek için topyekün mücadele ederken birileri de yalan mücadelesine devam ediyorlar. Deprem saat 04.17'de oldu, biz saat 05.00 gibi AFAD'daydık" diye konuştu.

Devamında şunları söyledi:

"04.21'de Cumhurbaşkanımıza depremle ilgili ilk bilgiyi verdik. Ki o zaman deprem merkeziyle ilgili tam çözülme olmamıştı, deprem çözüldü, 7.7 olduğunu kendilerine arz ettik ve biz hemen AFAD'a geçiyoruz dedik. 4. seviye alarm verdiğimizi söyledik, uluslararası yardım istediğimizi söyledik. Uluslararası yardım istediğimiz yerde kendi askerimiz, jandarmamız, polisimiz zaten teyakkuz halinde."