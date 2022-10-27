Bozdağ: TTB'ye ilişkin çalışmayla ilgili yeni düzenlenme hazırlığına başlandı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AKP ve MHP'li isimler tarafından hedef gösterilen Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) için yeni bir hazırlık yaptıklarını açıkladı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Hukuk ve Değişim Derneği'nin düzenlediği programda, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Burada yaptığı açıklamada, Türk Tabipleri Birliği'ni hedef alarak, "Türk Tabipleri Birliği'nin 'Türk' ismine hakaret edercesine Türk milletine ve Türkiye Devleti'ne düşmanlık eden, terör örgütlerinin ağzıyla, 'Türk' ifadesini kullanan bir çatının altında görev yapması, bu milletin de devletimizin de kabul edeceği bir iş değildir" ifadelerini kullanan Bozdağ, hem TTB hem de mimar ve mühendis odalarına ilişkin düzenleme hazırlığında olduklarını bildirdi.