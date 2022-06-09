Bozdağ: Sandık başında hile yapmak fiilen imkansızdır

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, bir televizyon programında gündeme ilişkin konuştu.

Seçim güvenliği tartışmalarına değinen Bozdağ, sandık başı işlemlerinde her partinin temsilcisi olduğunu ifade ederek, herkesin sandığı beraber açtığını ve oyları ıslak imza ile tutanak altına aldıklarını söyledi.

İl ve ilçe seçim kurulunda ve YSK'de herkesin temsilcisi olduğunu söyleyen Bozdağ, şöyle devam etti:

"Sandık başında görev yapanların sayısı 1 milyon 200 bine yakın. Bir de müşahitler var. Her vatandaş da gözlemci olarak girip takip edebiliyor. Böylesi bir ortamda sandık başında hile yapmak fiilen imkansızdır. Kim ki, ‘Sandıkta hile var. Hile yapılıyor’ veya ‘Türkiye’de Cumhurbaşkanı’nın kim olacağı sandık başındaki hilelerle belli olacak’ diyorsa çok net söylüyorum bunlar seçimi kaybedeceklerine inandıkları için şimdiden seçim kaybetmek için mazeret üretiyorlar. Her seçim öncesi CHP’ye yakın çevreler bu sandıkla ilgili şaibe ve gölge oluşturmak için birtakım platformlar oluşturdular."