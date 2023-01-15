Bozdağ: Komutanların Erdoğan’ı alkışlaması takdir edilmeli

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu hedef alan AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı alkışladıkları için tepki çeken komutanları, "Kınanacak bir davranış değildir; takdir edilecek bir davranıştır" diyerek savundu.

Erdoğan, önceki haftaki konuşmasında muhalefeti hedef almış, o sırada orada bulunan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever’in de aralarında olduğu komutanlar Erdoğan’ı alkışlamıştı.

Bu duruma tepki gösteren Kılıçdaroğlu, askerlere “Komuta kademesi haddini bilsin. Siyaset askerin işi değildir” demiş, Erdoğan bu sözleri nedeniyle Kılıçdaroğlu’na tepki göstermişti.

'Takdir edilecek bir davranış'

Adalet Bakanı Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Askeri bir törende ordumuz komutanlarının, başkomutanları olan cumhurbaşkanımızı alkışlamaları suçlanacak ve kınanacak bir davranış değildir; takdir edilecek bir davranıştır. Ordumuzun şerefli ve kahraman komutanları ile askerlerine dil uzatanlar, milletimizin ve ülkemizin düşmanlarını sevindirenlerdir” dedi.