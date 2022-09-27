Bozdağ, İsveç'le müzakere tarihini verdi

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İsveç ve Finlandiya'dan iadeler konusuyla ilgili görüşmelerin devam ettiğini belirten Bozdağ, "İsveç ve Finlandiya'nın NATO mutabakatı kapsamında FETÖ ve PKK üyelerini Türkiye'ye iade etmelerini bekliyoruz." ifadesini kullandı.

"5-6 Ekim tarihleri arasında İsveç Adalet Bakanlığından bir heyet ülkemize gelecek" diyen Bozdağ, şunları dile getirdi:

"Bizim bakanlık bürokratlarımız ile iadeler konusunda teknik düzeyde görüşmeler gerçekleştirilecek İzleme Komitesi çerçevesinde... Dışişleri Bakanlığından bir heyetin de görüşmeler yapmak üzere Finlandiya'ya gideceğini biliyorum. Bizim iade isteğimiz PKK, FETÖ ve DHKP-C başta olmak üzere teröristleri iade kararları vermelerini bekliyoruz. Bizim iadesini istediğimiz kişiler ülkemizde hakkında soruşturma ve kovuşturma olan kişilerdir."

Bakan Bozdağ, Türkiye'nin iadesini istediği kişilerin İsveç ve Finlandiya'dan ayrılıp ayrılmadığı konusunda bilgi verilmediğini söyledi.

Yargı paketi ile ilgili hazırlıkların son aşamaya geldiğini belirten Bozdağ, "Arabuluculuğun kapsamını genişletiyoruz. Kamuoyunu memnun edecek düzenlemeler olacak. Kabine toplantısında arz edilmesinden sonra kamuoyuna açıklayacağız. Meclis açıldığında Meclis gündemine gelmesini ve 1 Ocak'tan önce yasalaştırılmasını planlıyoruz" diye konuştu.

Veto kartını çıkarmıştı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 20 Ağustos'ta yaptığı açıklamada veto kartını çıkarmıştı:

"Bizim beklentimiz terör suçlarıyla ilgili iadelerle ilgilidir. Onun dışındaki suçlarla, suçlanan kişilerin iadesiyle ilgili bir beklentimiz kendilerinden yoktur. Türkiye'nin bu konudaki beklentileri karşılanmadığı sürece İsveç ve Finlandiya üçlü mutabakatta Türkiye'ye verdikleri sözü yerine getirmemiş sayılacaklardır. NATO üyelik süreci bu nedenle bir adım ileri gitmeyecektir."