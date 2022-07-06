Bozdağ: İsveç ve Finlandiya'dan iade taleplerini hatırlatan yazılar yola çıktı

Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'dan iadesini istediği kişilere ilişkin talepleri hatırlatan yazıların Adalet Bakanlığı'ndan Dışişleri Bakanlığı'na gönderildiği açıklandı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Haber Global televizyonunda katıldığı canlı yayında İsveç ve Finlandiya'dan "terör örgütü mensuplarıyla" ilgili iade talebinde bulunduklarını ancak şimdiye dek bunların hiçbirine olumlu cevap verilmediğini belirtti.

NATO Zirvesi'nde imzalanan üçlü muhtırada "FETÖ, PYD ve YPG'ye destek verilmemesinin" kayıt altına alındığını belirten Bozdağ şunları söyledi:

"Daha önce ilettiğimiz taleplerden reddedilenler var, onları yeniden hazırlayarak taleplerimizi reddedilenler üzerinden tekrar yenileme, henüz bize cevap vermedikleri talepler var onlarla ilgili de cevaplarını beklediğimizi ve talebimizi hatırlatan bir talepnameyi gönderme kararı aldık. Bakanlık olarak hazırlıklarımızı yaptık. Buraya gelmeden önce de bakanlık olarak bu taleplerimizi İsveç ve Finlandiya'ya gönderen yazılar Dışişleri Bakanlığımıza ve oradan da ilgili ülkelere gönderilmek üzere yola çıktı. Bugün gönderdik."

'Bu dosyalardan iade yapılmazsa başka hiçbir dosyadan iade yapılamaz'

Son verilen sözün gereğinin yerine getirilmesi için yazının gönderildiğini söyleyen Bozdağ, "Bugün Adalet Bakanlığından çıktı. Bizden Dışişleri Bakanlığımıza, oradan da İsveç ve Finlandiya'ya gidecek. Elektronik ortamda onlara iletilmiş olabilir." dedi.

Sürecin takip edildiğini, iade dosyalarının anlaşmalara uygun olduğunu kaydeden Bozdağ "Bu dosyalardan iade yapılmazsa başka hiçbir dosyadan iade yapılamaz" dedi.