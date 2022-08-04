Bozdağ: İsveç ve Finlandiya iade taleplerine yanıt vermedi

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Türkiye gazetesi Ankara Temsilcisi Akif Bülbül’ün sorularını cevapladı.

Ankara’nın iadesini istediği kişiler hakkında İsveç ve Finlandiya’dan cevap gelmediğini söylen Bozdağ şöyle konuştu:

"Toplam 33 teröristle ilgili daha önce Türkiye’nin talepleri vardı. Biz bu taleplerin bir kısmını yeniledik, yeni olanları da kendilerine ilettik ama şu ana kadar bize resmî kanaldan gelmiş herhangi bir cevap yok. Ama medyada ‘İsveç’te şöyle karar verildi, böyle kararlar çıktı’ diye haberler yer aldı ama bize yansıyan bir şey şu ana kadar yok. Dolayısıyla biz İsveç ve Finlandiya hükûmetlerini bu süreçte takip edeceğiz. Sözlerini tutarlarsa ne âlâ. İsveç ve Finlandiya, Almanya, Fransa hepsi PKK’nın da FETÖ’nin de kuluçka yuvası. Bir yandan her türlü faaliyetlerini polisin gözetim ve denetimi altında güvenlik bir şekilde yapmalarına izin veriyorlar. Diğer yandan terörist devşirmelerine, eğitimlerine göz yumuyorlar. Öte yandan da pek çok silah dâhil nice destekler oralarda buluyorlar. NATO üyeliği için İsveç ve Finlandiya hükûmeti verdiği sözleri yerine getirirse Türkiye sürecin tamamlanması için sözünde durarak gereken adımı atacak ama yerine getirmedikleri takdirde Türkiye bu konuda yine sözünü tutacak gereken adımı atmayacaktır."