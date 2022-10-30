Bozdağ: CHP’ye uysaydık Türkiye eserlerden ve daha nicesinden mahrum kalırdı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AKP iktidarının yaptığı bazı "icraatları" paylaşarak, "CHP’ye uysaydık Türkiye bu eserlerden ve daha nicesinden mahrum kalırdı" görüşünü savundu.

Bozdağ sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "CHP’nin karşı çıktığı; İstanbul Havalimanı, Marmaray, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Atatürk Kültür Merkezi, Şehir Hastaneleri, her ile üniversite, Togg’u ülkemize kazandırdık. CHP’ye uysaydık Türkiye bu eserlerden ve daha nicesinden mahrum kalırdı" ifadesini kullandı.