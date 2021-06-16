Bozcaada'da Habbele Koyu'ndaki doğa tahribatına karşı eylem

Bozcaada Forum Katılımcıları, Habbele Koyu'nda bir işletmenin doğa tahribatına yol açtığını belirterek basın açıklaması yaptı.

"Bozcaada'nın eşsiz Habbele Koyu'nda bir işletmenin dört senedir hiçbir izni olmadan iş makineleriyle yaptığı doğa tahribatı, bu sene sonradan 'binaların denize kaydığı' gerekçesiyle mevzuata ne kadar uygun olduğu bilinmeyen bir proje ile kılıfına uydurulmuştur" denilen açıklamada, "Bu süreçte konuya ilgi göstermeyen ve sorumluluklarını yerine getirmeyen yerel yönetim, Bozcaada Forum'un süreç boyunca kesintisiz devam eden uyarılarına sessiz kalmıştır. Bu sene ise, projenin uygulanması sırasında ortaya çıkan akıl almaz doğa tahribatının denetimini dahi yerine getirmemiştir" ifadesi kullanıldı.

Bozcaada Forum katılımcıları, Habbele Koyu'nda ve diğer koylarda emsal oluşturacak büyük doğa tahribatı yaratan plan, proje ve uygulamalara sessiz kalmayacaklarını, her platformda kaygılarımızı duyuracaklarını dile getirdiler.