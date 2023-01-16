Bozcaada ve Gökçeada feribot seferleri iptal edildi

Çanakkale’nin Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine 17-18 Ocak tarihleri arasında yapılması planlanan tarifeli feribot seferleri olası fırtına nedeniyle iptal edildi.

Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş. tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, olumsuz hava şartlarından dolayı seferlerin iptal edildiği duyuruldu.

Açıklama şöyle:

"17-18 Ocak 2023 Salı ve Çarşamba günleri Geyikli-Bozcaada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı tarifemizde bulunan planlı tüm seferlerimiz iptal edilmiştir. 17 Ocak 2023 Salı (pazartesiyi salıya bağlayan gece) Kabatepe-Gökçeada hattında, Kabatepe’den saat 01:00 ve 09:00’da, Gökçeada’dan ise saat 06:00’da seferler yapılacak olup, gün içerisindeki planlı tüm seferlerimiz, olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edilmiştir. 18 Ocak 2023 Çarşamba günü Kabatepe-Gökçeada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı tarifemizde bulunan planlı tüm seferlerimiz iptal edilmiştir."