Boyun Eğmeyen Şarkılar'da Enver Aysever'le Nâzım üzerine

Boyun Eğmeyen Şarkılar'da Gülcan Altan'ın konuğu Enver Aysever. İkili Nâzım Hikmet üzerine söyleşiyor.

Haber Merkezi

Boyun Eğmeyen Şarkılar programında Gülcan Altan'ın bu haftaki konuğu Enver Aysever. 

Altan ile Aysever Nâzım Hikmet'in günümüzdeki anlamı üzerine söyleşiyorlar.

Saat 20.00'de soL TV'de yayında:

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