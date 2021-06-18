Boyun Eğmeyen Şarkılar'da bu hafta mülteci şarkıları var

soL TV'de Boyun Eğmeyen Şarkılar'da bu hafta mülteci şarkılarından örnekler sunuluyor.

Haber Merkezi

Gülcan Altan bu hafta Boyun Eğmeyen Şarkılar'da mültecileri konu ediyor. Mülteciler ne yaşıyor, şarkılarında neler anlatıyor? Altan mülteci şarkılarından örneklerle anlatıyor.

soL TV'de yayında: