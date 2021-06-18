Gülcan Altan bu hafta Boyun Eğmeyen Şarkılar'da mültecileri konu ediyor. Mülteciler ne yaşıyor, şarkılarında neler anlatıyor? Altan mülteci şarkılarından örneklerle anlatıyor.
soL TV'de yayında:
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Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Boyun Eğmeyen Şarkılar'da bu hafta mülteci şarkıları var
soL TV'de Boyun Eğmeyen Şarkılar'da bu hafta mülteci şarkılarından örnekler sunuluyor.
Haber Merkezi
Gülcan Altan bu hafta Boyun Eğmeyen Şarkılar'da mültecileri konu ediyor. Mülteciler ne yaşıyor, şarkılarında neler anlatıyor? Altan mülteci şarkılarından örneklerle anlatıyor.
soL TV'de yayında: