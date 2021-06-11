Boyun Eğmeyen Şarkılar'da bu hafta opera ve halk müziği arasındaki ortak ifade konuşuluyor.
Sanatçı Gülcan Altan'ın bu haftaki konuğu Opera Sanatçısı Zafer Erdaş.
soL TV'de yayında:
Haber Merkezi
Dış Haberler
Dış Haberler
Boyun Eğmeyen Şarkılar: Opera ve halk müziği arasındaki ortak ifade
Gülcan Altan 'Boyun Eğmeyen Şarkılar' programında bu hafta Opera Sanatçısı Zafer Erdaş'ı konuk ediyor.
Haber Merkezi
Boyun Eğmeyen Şarkılar'da bu hafta opera ve halk müziği arasındaki ortak ifade konuşuluyor.
Sanatçı Gülcan Altan'ın bu haftaki konuğu Opera Sanatçısı Zafer Erdaş.
soL TV'de yayında: