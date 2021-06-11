Boyun Eğmeyen Şarkılar: Opera ve halk müziği arasındaki ortak ifade

Gülcan Altan 'Boyun Eğmeyen Şarkılar' programında bu hafta Opera Sanatçısı Zafer Erdaş'ı konuk ediyor.

Haber Merkezi

Boyun Eğmeyen Şarkılar'da bu hafta opera ve halk müziği arasındaki ortak ifade konuşuluyor.

Sanatçı Gülcan Altan'ın bu haftaki konuğu Opera Sanatçısı Zafer Erdaş.

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