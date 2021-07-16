Boyun Eğmeyen Şarkılar: Müzik ve terapi ilişkisi

Boyun Eğmeyen Şarkılar'da bu hafta müzikle tedavinin tarihi ve müziğin insan psikolojisinde yarattığı faydalar konuşuluyor.

Haber Merkezi

Gülcan Altan’ın hazırlayıp sunduğu Boyun Eğmeyen Şarkılar programında bu hafta müzikle tedavinin tarihi ve müziğin insan psikolojisinde yarattığı faydalar konuşuluyor. 

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