Gülcan Altan’ın hazırlayıp sunduğu Boyun Eğmeyen Şarkılar programında bu hafta müzikle tedavinin tarihi ve müziğin insan psikolojisinde yarattığı faydalar konuşuluyor.
soL TV'de yayında:
Boyun Eğmeyen Şarkılar: Müzik ve terapi ilişkisi
Boyun Eğmeyen Şarkılar'da bu hafta müzikle tedavinin tarihi ve müziğin insan psikolojisinde yarattığı faydalar konuşuluyor.
Haber Merkezi
Gülcan Altan’ın hazırlayıp sunduğu Boyun Eğmeyen Şarkılar programında bu hafta müzikle tedavinin tarihi ve müziğin insan psikolojisinde yarattığı faydalar konuşuluyor.
soL TV'de yayında: