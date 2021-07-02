Gülcan Altan’ın hazırlayıp sunduğu Boyun Eğmeyen Şarkılar programında bu hafta müzik editörü Selim Kaynak telif hakları, dijital platformlar, meslek birlikleri gibi müzik sektörünün az bilinenlerini anlatıyor.
soL TV'de yayında:
Haber Merkezi
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Haber Merkezi
Handan Türkeli
Boyun Eğmeyen Şarkılar: Müzik sektörünün az bilinenleri
Boyun Eğmeyen Şarkılar'da bu hafta müzik editörü Selim Kaynak müzik sektörünün az bilinenlerini anlatıyor.
Haber Merkezi
Gülcan Altan’ın hazırlayıp sunduğu Boyun Eğmeyen Şarkılar programında bu hafta müzik editörü Selim Kaynak telif hakları, dijital platformlar, meslek birlikleri gibi müzik sektörünün az bilinenlerini anlatıyor.
soL TV'de yayında: