Boyun Eğmeyen Şarkılar: Müzik sektörünün az bilinenleri

Boyun Eğmeyen Şarkılar'da bu hafta müzik editörü Selim Kaynak müzik sektörünün az bilinenlerini anlatıyor.

Haber Merkezi

Gülcan Altan’ın hazırlayıp sunduğu Boyun Eğmeyen Şarkılar programında bu hafta müzik editörü Selim Kaynak telif hakları, dijital platformlar, meslek birlikleri gibi müzik sektörünün az bilinenlerini anlatıyor.

soL TV'de yayında: