Boyun Eğme'de Merve Akpınar manşeti: Gençleri Yıldıramayacaksınız

Boyun Eğme bugün, anlattıklarıyla tüm ülkeyi etkileyen 13 yaşındaki sporcu Merve Akpınar ve gençleri konu edindi.

"Gericiler Durmuyor… Gençleri Yıldıramayacaksınız" başlığını kullanan gazetede şöyle denildi:

"Merve Akpınar 13 yaşında genç bir sporcu. Emekçi bir ailenin zorluklarla okuttuğu kızı. Yaşadığı Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde seçeneksiz bırakılan pek çok ailenin çocuğu gibi imam hatip ortaokulunda okuyor.

Merve’nin geçtiğimiz günlerde Hentbol Federasyonu’nun davetlisi olarak gittiği Ankara’da verdiği röportajda anlattıkları ülkede gündem oldu:

Yetenekli gencin spor yapması “sen kızsın, şort giyemezsin, erkeklerin yanında oynayamazsın” diye engellenmek istenmişti.

Bu röportajın ardından Merve okulunu görmek isteyen gazetecileri Konuklu İmam Hatip Ortaokulu’na götürdü. İlçe Milli Eğitim Müdürü’nden talimat vardı. Merve okula alınmayacaktı. Haberin yayılmasından kısa bir süre sonra Haliliye Kaymakamlığı’ndan yalanlama geldi: “Basın mensupları izin sonucunu beklemeden okuldan ayrılmıştı.”

AKP’li her boydan gericiye sesleniyoruz:

Boşuna uğraşmayın! Biz bu ülkede yaşayan milyonlarca gence tercüman olan Merve’nin sözlerinin sizde nasıl bir duygu uyandırdığını biliyoruz. Siz kız çocuklarına, kadınlara düşmansınız; siz paraya tapıyor, yoksul emekçilerden nefret ediyorsunuz. Kimse bu halka neyi reva gördüğünüzü anlatmasın, hakkını aramasın istiyorsunuz.

Moralini bozduğunuz, umudunu kırmaya, geleceğini çalmaya çalıştığınız her genç için tek tek hesap vereceksiniz."

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