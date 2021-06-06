Böyle olur AKP’nin sosyal medya şarlatanı: Feyza Öznur...

Dün ülkücü mafya Sedat Peker'in paylaştığı görüşme kaydı sonrası ismi yeniden gündeme gelen Pelikan yalısının eski çalışanı, sosyal medya trolü Feyza Öznur, hızla kendini aklama çabasına girdi.

Çektiği videolarla AKP cenahının "mizah" yüzü olma çabasında olan, bunu da paraya dönüştüren Öznur, söz konusu görüşme kaydında, Pelikancıların "önde gelen" isimlerinden Hilal Kaplan'ın yardımcısı olarak geçiyor.

Erdoğan'ın yeğeninin eşi Serdar Ekşi, Peker'e "Feyza’yla ben konuştum, Hilal’in yardımcısı var. Seni de takip ediyor hatta, Twitter’dan. Bu Hilal’in yardımcısı, beni aradı. Sen ilk video yayınladın ya Pelikanlar diye" derken, Öznur bu konuşmanın yayınlanması sonrası kendisini aklama çabasına girdi.

Ekşi ile görüştüğünü doğrulamak durumunda kalan Öznur, "Malum videoda @serdareksiogluu’nun dediği gibi ona ben ulaşmadım. Kendisi beni aradı. Bahsi geçen kişilerle hiçbir irtibatım olmadığı gibi bir hukukumuzun olmadığını da kendisine ilettim. İsmimin böyle çirkin bir konuda geçmesinden son derece rahatsızım" iddiasında bulundu.

Peki, videoda adı geçen bu isim kimdir?

AKP’nin sosyal medya şarlatanı

Yazarımız Sema Karadal, 6 Ocak 2020'de "Böyle olur AKP’nin sosyal medya şarlatanı" yazısında, Öznur'un misyonunu ve yaptığı işleri tüm açıklığıyla yazmış, not düşmüştü.

Karadal'ın yazısından bir bölümü yeniden hatırlatıyoruz:

"Son zamanlarda çektiği skeçlerle sosyal medyada dikkat çeken bir kadın var. Hesabın adı çok da önemli değil ancak binlerce takipçisi olduğunu belirtelim. Öyle bir gün aklına esmiş de milletle dalga geçeyim diye skeçler hazırlamamış; orası belli. Gündemi hiç sektirmiyor, nereye vuracağını biliyor.

Hilal Kaplan’la karşılıklı ‘retweet’leşiyorlar. En son birlikte yolculuk fotoğrafını paylaştı. Hilal Kaplan da onu “şahane yol arkadaşı” olarak tanımladı. Elini tutanlar ortada yani.

Skeçlerinde, sarıklı gerici avındaki CHP’liden yerli otomobile, Kanal İstanbul’dan Las Tesis eylemlerine ne ararsanız var. Modern, AKP karşıtı, laik kesim, hedef tahtasına oturtulmuş. Kendisi başrolde, eleştirdiği kesimden bir kadını oynuyor. Paralı olduğu her halinden belli olan ve elinde cep telefonu ile oturduğu yerden memleket kurtaranlardan birini canlandırıyor sıklıkla. Aslında ülke adına atılan pek çok değerli adımın, sırf Erdoğan yapıyor diye nasıl karşıya alındığı mesajını veriyor sonuç olarak. Bir de tüm bu karşıya almaların ne kadar temelsiz ve tutarsız olduğunu…

Hedef alınan “muhalif” kesimin de bu tip işlere bolca malzeme verdiği açık. İlkelerinden koparılmış, tarihselliğinden uzaklaşmış Atatürk aşkı, bugün karikatürize edilmeye çok müsait. Ya da sınıf bağlamından koparılmış, kadın-erkek emekçilerin sömürüsüne gözlerini kapatıp, düşmanı “erkek” ilan eden kadın mücadelesi…Bir de orta sınıf konformizmini ekleyin, alın size eğlencelik seyirler.

Las Tesis eylemlerini hedef aldığı skeçte; Erdoğan’a bir şey deme arzusu, bir kadının öldürülmesi haberiyle birlikte (neredeyse mutluluk içinde), nevrotik bir biçimde şarkı söyleme eylemine dönüşüyor. Her gün bir kadının katledildiği bir ülkede, bunu mizah konusu yapabilmek ve gülebilmek ayrı bir zihinsellik gerektirdiğinden biz gülemedik.

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Tüm gün elinde telefon, sarıklı arayan başka bir nevrotik “laik” kadın videosu da var. Arıyor, arıyor ama bir tane bile sarıklı bulamıyor. Öyle canı sıkılıyor ki en sonunda İzmir Marşı’nı yüksek sesle açarak çevreyi rahatsız ediyor, kendine dalaşacak birini buluyor ve biraz olsun rahatlıyor.

Sarıklıları, yoksul ailelerin çocuklarını göndermek zorunda kaldıkları yurtlarda aramalıydı oysa. Çocuk yaşta zorla evlendirilen kızlara sormalıydı onları. Haftalarca maaşını alamayan işçilere, kirasını ödeyemediği için evinden olan kiracıya sormalıydı. Bazen patron kılığında bazen elindeki ile yetinmesini, şükretmesini öğütleyen tarikatçı kılığında her yerdeler.

Büyük mücadelelerle kazanılmış olanları kaybediyoruz. Bugün her tür gericilik yaşamımızı sardıysa, eğitim ve sağlık bilimsellikten uzaksa, çocuklar evlendiriliyor ve doğum yapıyorsa, kadınlar şiddet görüyor ve öldürülüyorsa; bu ülkede atılmış ilerici adımlara sahip çıkmayanların suçu büyük. Biraz da onlar yüzünden bunca çiğliğe maruz kalıyor, aşağılanıyoruz.

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Bu düzenin bekçilerinin, büyük projeler diye alkış tuttuğu her şeyin bir bedeli var. O bedel, en iyi olasılıkla emekçilerin alın teri. Ve dahası, giderek artan sayıda emekçinin canı, kanı… Ancak düzenin uşakları bir şeyi unutuyor. Karikatürize ederek, dalga geçerek karşıya aldıklarından ibaret değil “muhalefet”. İnsanlığın mirasına sahip çıkan ve daha ileriye taşımayı sorumlulukları bilen komünistler var bu ülkede. İyi ki var…

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