'Böyle gitmez' diyenler İzmir'de Torbalı Semt Evi'nde buluştu

İzmir'de "Böyle Gitmez" diyen emekçiler Torbalı Semt Evi'nde açlığa ve yoksulluğa karşı yan yana geldiler.

Etkinlikte TKP Merkez Komite üyesi Savaş Sarı ve İSG uzmanı Elif Doğan Çiftçi konuşma yaptı.

Emekçilerin bu düzene mecbur olmadıklarını ve bunun için örgütlenmeleri gerektiğini dile getiren Sarı "İşçiler fıtrat ve kaderle bu düzene bağlanacak noktada değiller" dedi. Sarı "Umudu kaybetmemek işçi sınıfı örgütlü hale getirilmelidir" diye konuştu.

İSG uzmanı Elif Doğan Çiftçi de iş cinayetlerine dikkat çekerek "İnsan hayatının değersizleștirdiklerinin kanıtı hala koltuklarında oturan tutuklu bile yargılanmayan patronlardır. İşçilerin bu kadar değersizleștirildiği bir düzende ailesinin kendi ölümü üzerine bir daire için o işte riskle çalıştığı gerçeğini asla göz ardı edemeyiz" dedi.

Çiftçi de işçiler için hiçbir yaşam mücadelesinin örgütlenmeden devam edemeyeceğini vurguladı.