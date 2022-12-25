'Böyle gitmez' diyenler Eskişehir'de buluştu

Türkiye Komünist Partisi Eskişehir İl Örgütü, 25 Aralık Pazar günü işçilerle buluştu. Geçtiğimiz günlerde deklare edilen “Bu Ülkede İşçiler Var-Böyle Gitmez” bildirisiyle başlayan İşçi Buluşmaları’nın Eskişehir buluşması Özdilek Sanat Merkezi’nde düzenlendi. Dayanışma Meclisi Üyesi ve Sol Tv Yayın Yönetmeni Gökhan Kazbek ile TKP Merkez Komite Üyesi Selahattin Kural’ın konuşmacı olarak katıldığı buluşmaya farklı işkolundan birçok işçi katıldı.

'Örgütlenirsek her şeyi başarabiliz'

Buluşma Gökhan Kazbek’in konuşmasıyla başladı. Örgütlülüğe vurgu yapan Kazbek Patronların ve gericilerin örgütlü olduğunu belirterek, şunları söyledi:

“Bugün baktığımızda herkes örgütlü. Patron sınıfı, gericiler, mafya bile örgütlü. Bir tek biz örgütlü değiliz. Bu tablodan kurtulmak için örgütlenmeliyiz arkadaşlar. Çünkü anca örgütlüysek her şeyi başarabiliriz.”

'Güçlü bir itiraza ihtiyacımız var'

Kazbek’in ardırdan konuşan Selahattin Kural, Patronların Ensesindeyiz mücadelesinden örnekler vererek, “Güçlü bir itiraza ihtiyacımız var” dedi. Örgütsüzlüğün işçi sınıfında büyük bir gerilemeye neden olduğunu belirten Kural, örgütsüz olmanın ülke genelinde hayat pahalılığını ve kötü seçenekleri kanıksamaya neden olduğunu belirtti. Çalışma koşullarına da vurgu yapan Kural, şunları söyledi:

“Bugün burada belki de sadece çok azımız günde 8 saat çalışıyor. Türkiye’de çalışma saatlerinin 12 saate 14 saate çıkması o kadar normalleşti ki, patronlar istediği gibi çalıştırıyor işçileri. 'Böyle Gitmez' çağrısı bir itirazdır. Biz, bu düzenin böyle gitmesini istemiyoruz. Kol kola girmekten, omuz omuza mücadele etmekten başka çaremiz yoktur.”

Katılımcıların konuşmacılara soru sormasıyla ilerleyen buluşmada Karikatürist Aziz Yavuzdoğan’ın karikatürleri de katılımcılara sunuldu.