'Böyle gitmez' diyen işçiler Aliağa’da buluştu

Türkiye Komünist Partisi’nin geçtiğimiz günlerde yayımladığı “Bu Ülkede İşçiler Var, Böyle Gitmez” çağrısını örgütlemek üzere ülkenin çeşitli yerlerinde düzenlediği toplantıların biri de Aliağa’da yapıldı. Aliağa Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte TKP Merkez Komite Üyesi Savaş Sarı ve İş Güvenliği Uzmanı Elif Doğan Çiftçi konuşma yaptılar.

İlk sözü alan Savaş Sarı “İşçiler yaşamak için çalışmak zorundalar. Akşam evimize ekmek götürmek için çalışıyoruz. Çalışırken başımıza neler geldiğini sıralamakla bitiremeyiz ama burada, Aliağa’da geçtiğimiz 9 yılda her ay bir arkadaşımızı iş cinayetlerinde kaybetmişiz. Haddehanelerde, gemi sökümde, limanda çalışırken geliyor bunlar işçilerin başına. Bunlar düzen ve patronlar için birer rakam. Günümüzün 12-13 saatini çalışarak geçiriyoruz, bizlere kalan süre birkaç saat bunun da bir kısmını yolda geçiriyoruz." dedi.

Sarı "Aliağa ülkenin kanser merkezlerinden biri zehir soluyoruz. Çalışırken hayatımızı kaybettiğimiz yetmiyormuş gibi bir de nefes alırken ömrümüzden gidiyor. Biz bunları yaşarken muhalefet açıkladığı vizyon belgesinden 'AKP’nin fabrika ayarlarına döneceğiz' çıktı. Türkiye fotoğrafına baktığımızda derin bir yoksullaşma ve bunun karşısında korkunç bir zenginlik görüyoruz. Bu ülkede insanlar ölüyorsa patronlar daha zengin olsun diye. Ülkede açık bir soygun görüyoruz ve artık işçiler patronların sesini kısmalı sözü almalıdır. İşçiler seçime gidilirken siyaset sahnesine çıkmalıdır” ifadelerini kullandı.

'Biz işçiler değerliyiz ve bunu örgütlenerek göstereceğiz'

Savaş Sarı’nın ardından söz alan Elif Doğan Çiftçi yaptığı konuşmada; “İş güvenliği alanında hepimizin bir vesileyle haberdar olduğumuz çeşitli yasalar, yönetmelikler vs yayınlanıyor. Buna rağmen işçiler iş cinayetlerine kurban edilmeye devam ediliyor. Patronlar ve onları önceleyen yasalar işçileri ekmeği ve canı ile karşı karşıya bırakıyor. Maden işçileri ölebileceğini bilerek iniyor aşağıya çünkü yukarıda onu açlığın beklediğini biliyor. Patronlar bu cüreti işçilerin örgütsüzlüğünden alıyor. Bu böyle gitmeyecek. Biz işçiler değerliyiz, değerli olduğumuzu örgütlenerek göstereceğiz patronlara" dedi.

İşçiler etkinlik öncesinde ve sonrasında Karikatürist Canol Kocagöz’ün Kültür Merkezi’nde açılan sergisini gezdiler.

Etkinlik işçilerin katkı ve deneyim aktarmalarıyla sona erdi.