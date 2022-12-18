'Böyle gitmez' diyen emekçiler Tuzla'da buluştu

İstanbul Tuzla'da Aydınlı İşçi Evi’nin çağrısıyla “Böyle Gitmez” diyen emekçiler bugün TKP İstanbul İl Başkanı Senem Doruk İnam’ın da katılımıyla bir araya geldi. Toplantıya metal, tekstil, tersane, kimya, otomotiv, mali müşavirlik sektörlerinden işçiler; mahalleden aileler çocuklarıyla katıldı.

Aydınlı İşçi Evi adına yapılan açılış konuşmasıyla başlayan toplantıda ilk olarak etkinliğe fazla mesai yaptıkları için katılamayan fabrika ve tersane işçileri selamlandı, gönderdikleri mesajlar paylaşıldı. İşçi Evi’nin mahalledeki çocukların ve gençlerin de evi olduğu, çocuklarımızın ve gençlerimizin tarikat ve cemaatlerin karanlığına mecbur kalmaması için de burada mücadele ettiği söylendi.

Türkiye Komünist Partisi İstanbul İl Başkanı Senem Doruk İnam Bartın’da yaşanan katliamdan patronların sorumlu olduğunu, işçilerin hemen her gün işyerlerinde ölümle burun buruna çalışmalarının kader olmadığını söyledi.

Bu memleketin hepimizin eşit bir şekilde yaşamasına yetecek kadar kaynağı olduğunu vurgulayan İnam, emekçilerin bugün sahip olduğu her şeyin mücadele edilerek kazanıldığını ve bugün de her başlıkta mücadelenin devam etmesi gerektiğini belirtti.

'Promosyon hakkımınızı gasp edilmesine izin vermeyeceğiz'

Metal ve kimya sektöründe çalışan iki işçi bankalarla şirketler arasında yapılan anlaşmalar üzerinden ödenen promosyonların işçilere ödenmediğinden söz etti. Promosyon parasını çalışan işçiler sayesinde alan patronların bu parayı yine kendi cebine indirmesinin kabul edilemez olduğunu söyleyerek işyerlerinde bir araya geldiklerini söylediler.

'Kadın işçiler susmamalı'

Mali müşavirlik bürosunda çalışan bir kadın işçi şahit olduğu işe alımlarda patronların kadın adayları işe alırken bekar olmasını tercih ettiğini, evlenmeyi düşünüyorsa ne zaman evleneceğini sorduğunu; çocuk sahibi olma fikri olanların açıkça bu nedenle elendiğini gördüğünü söyledi.

Eski ETF Tekstil işçisi yaşadıkları 3 aylık direniş esnasında direnen işçilerin de "parayı çalmaya çalışan" patronlarının da kadın olduğunu dile getirdi. "Sanem Dikmen yıllarca hep kadın istihdamını güçlendirmekle övündü, yüzlerce kadının emeğini cebine koyup fabrikayı kapatmak istedi" diyen işçi kadın işçilerin susmaması gerektiğini söyledi.

'Asgari ücret yanlış hesaplanıyor'

İşçiler yapılan asgari ücret hesaplarının artan enflasyon ile birlikte anlamsız hale geldiğinden; asgari ücretin barınma, beslenme, ısınma, eğitim ve ulaşım gibi temel haklar karşılandıktan sonra yaşamak için elde kalan para olması gerektiğinden bahsetti. Günde bazen 12 saat mesaide kalmalarına rağmen açlık sınırının altında yaşamanın insani olmadığını vurgulayan işçiler buna karşı kavga edilmesi gerektiğini söyledi.

Milletvekili adayları kendilerini tanıttı

Geçtiğimiz sene aday tanıtım toplantıları başlayan Türkiye Komünist Partisi adaylarını belirlemeye devam ediyor. Aydınlı İşçi Evi’nde yapılan toplantıda iki Tuzlalı aday kendisini tanıttı.

Adaylardan Şafak Korkmaz doğduğundan beri Tuzlalı olduğunu söyledi. Korkmaz şantiyelerde mühendislik yaparken bile mesai ücretini almadan çalıştığını, hakkımızı almanın yolunun örgütlü mücadeleden geçtiğini dile getirdi.

Bir diğer aday, Tansu Bozkurt Kaygül ise 5 senedir Aydınlı’da yaşadığından, Aydınlı'da emekçilerin dayanışmasını örmek için yaptıkları çalışmalardan bahsetti, İşçi Evi’nin bu düzene karşı mücadelenin adresi olduğunu ve her zaman öyle olacağını vurguladı.