Boya fabrikasında patlama: 1 göçmen işçi öldü

Gaziantep'te Başpınar Organize Sanayi'de İbrahim Damlakhi Tekstil Boya Baskı fabrikasında bugün sabah saatlerinde buhar kazanı patladı.

Patlamanın etkisiyle yabancı uyruklu bir işçi yaşamını yitirirken, bir işçi ağır yaralandı.

Başpınar Organize Sanayi Bölgesinin bir çok yerinde duyulan patlamanın ardından Semih Musso isimli bir göçmen işçinin hayatını kaybettiği, Ahmet Larai isimli bir göçmen işçinin ise ağır yaralanarak Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırıldığı öğrenildi.