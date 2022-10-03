Bosna-Hersek'teki seçimlerde muhalefetin adayı kazandı

Bosna-Hersek'in 3 cumhurbaşkanlı seçimlerinin ilk sonuçları yayınlandı. Boşnak bölgesinde muhalefet zafer kazanırken, Sırp bölgesindeyse ayrılıkçılar bir kere daha zafer kazandı.

Pazar günü yapılan seçimlerin ardından çıkan ilk sonuçlara göre Boşnak Cumhurbaşkanlığı için aday olan Denis Bećirović zafer kazandı.

Sosyal Demokrat Parti'nin (SDP) adayı Denis Bećirović, 11 muhalefet partisi tarafından destekleniyor. Milliyetçi ve İslamcı iktidar partisi Demokratik Hareket Partisi'nin (SDA) lideri Bakir Izetbegović'i geride bırakan Bećirović'in zaferi kesinleşmiş durumda.

Bećirović, ilk sayımlara göre oyların 55,78'ini aldı. 1996'dan bu yana iktidarda olan SDA'nın adayı Izetbegović'se oyların 39,31'ini alırken Pazar günü geç saatlerde yenilgiyi kabul etti.

Zaferi ilan ettikten sonra gazetecilere verdiği demeçte Denis Bećirović, "Bosna'da olumlu bir dönüşün zamanı geldi." dedi.

Hırvat seçimlerinde Bećirović'in müttefiği önde

Hırvat cumhurbaşkanlığı oylamalarındaysa oyların yaklaşık yüzde 80'i sayılmış durumda. İlk sonuçlara göre milliyetçi Hırvat Demokrat Birliği'nin (HDZ) adayı Borjana Krišto yenilirken Bećirović'in müttefiği ılımlı Željko Komšić zafer kazanmış görünüyor.

Sırp seçimlerinde ayrılıkçılar kazandı

Ülkenin Sırp Cumhurbaşkanlığı'nın Sırp üyesi olaraksa Republika Srpska'nın mevcut Cumhurbaşkan Željka Cvijanović zafer kazandı.

Bosna-Herzek Cumhurbaşkanlığı'nın mevcut Sırp üyesi Milorad Dodik'in müttefiki olan Željka Cvijanović, Bosna cumhurbaşkanlığının Sırp üyeliği yarışında sayılan oyların yüzde 51,65'ini kazandı.

Komisyon, ön sonuçları Pazartesi gününden itibaren günlük olarak güncellemeye devam edeceğini söyledi.

Bosna iki özerk bölgeden olmakta: Sırpların çoğunlukta olduğu Republika Srpska ve Boşnaklar'ın yaşadığı Federasyon ile ona bağlı Hırvat toprakları. Federasyon ayrıca 10 kantona bölünmüştür.