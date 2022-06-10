Boşanmak üzere olduğu erkek tarafından kaçırılmıştı: İşkence gördüm

Çanakkale Çan’da, 7 Haziran tarihinde en son MOBESE kayıtlarında boşanmak üzere olduğu erkek İlker Mustafa Kuloğlu’nun aracına binerken görülen İ.K., 60 saat sonra Çan ilçesine bağlı köyündeki evinde bulundu.

Duvar'dan Seçkin Sağlam'ın haberine göre İ.K.’yi kaçıran Kuloğlu ise her yerde aranıyor. Kaburgalarında kırıklar, başında ise yarılma olduğu öğrenilen İ.K., jandarmadaki ilk ifadesinde yaşadıklarını anlattı.

Kadının eve gelmesini beklemiş

Jandarmadaki ifadesinde İ.K., 7 Haziran günü 16:30 sıralarında işten eve geldiğini ve banyoda saklanan boşanmak üzere olduğu Mustafa Kuloğlu’nun üzerine atladığını söyledi. İ.K., Kuloğlu tarafından cinsel taciz ve şiddete maruz kaldığını söyledi.

Kuloğlu’nun kendisini plastik kelepçe ile kelepçelediğini ve ölümle tehdit edildiğini belirtti. Bir süre sonra Kuloğlu’nun, köyden A.K.’yi arayarak araba istediğini, salı gecesi saat 01:00 sıralarında da araca binerek evden uzaklaştıklarını anlattı.

KADES uygulaması çalışmamış

Araçla köyün girişine kadar gittiklerini, sonrasında ise araçtan inerek ormanlık alana doğru gittiklerimi dile getiren İ.K., bu esnada fark ettirmeden telefonundaki KADES uygulamasına üç kere bastığını, ancak imdat çağrısının görülmediğini ifade etti.

Yaklaşık 2,5 gün ormanda kaldıklarını söyleyen İ.K., burada da saldırının devam ettiğini anlattı. AFAD ekiplerinin ve güvenlik güçlerinin yakınlarına geldiğinde de sesini çıkarmaması için ateşli silahla tehdit edildiğini belirtti.

