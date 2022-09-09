Boşanmak isteyen eşini çocuğunun gözleri önünde öldürdü

Bartın'ın Hendekyanı Caddesi Ulus Durağı mevkiinde yaşanan olaya göre, 2 gün önce tutuklu olduğu cezaevinden adli kontrol kararıyla çıkan Metin Ar (49), kendisinden boşanmak isteyen ve bir süredir ayrı yaşayan eşi Arzu Ar’ı (33) takip ederek yolunu kesti.

Yanında 10 yaşındaki kızıyla birlikte çevredeki vatandaşlardan bağırarak yardım isteyen ve kaçmaya çalışan Arzu Ar, Metin Ar tarafından defalarca kez bıçaklandı. Arzu Ar yere yığılırken Metin Ar ise çevredeki vatandaşlar tarafından darp edilerek ağır yaralandı.

Ağır yaralı Arzu Ar kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Vatandaşların darp ettiği Metin Ar’ın ise Bartın Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)