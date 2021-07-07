Boşanma aşamasındaki eşinin saldırısına uğrayan kadın: 'Beni hep tehdit ederdi'

28 yaşındaki Ukrayna uyruklu Anna Butim, İstanbul Bakırköy'de bir alışveriş merkezinde olduğu sırada boşanma aşamasında olduğu Mesut Öztürkmen'in falçatalı saldırısı sonucu yaralanmıştı. Öztürkmen emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adil makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmaya tutuklu sanık Mesut Öztürkmen ile şikayetçi Anna Butim ve taraf avukatları katıldı.

DHA'nın haberine göre Butim ifadesinde, "Mesut beni hep tehdit ederdi, mesajları da vardı. Mesut bana sürekli 'Seni ve ailenden 4 kişiyi öldüreceğim' diye mesaj atıyordu. O gün hiçbir şey söylemeden arkadan geldi. Saçımı çok güçlü bir şekilde arkaya doğru çekti. Öleceğimi düşündüm. Bıçakla bana 3 kere hamle yaptı. Halen Mesut ne zaman çıkıp beni öldürecek diye korkuyorum" dedi.

'Sürekli şiddet uyguluyordu'

Genç kadın "Sanık bana sürekli şiddet uyguluyordu, zorla ilişkiye girmek istiyordu. Olaydan sonra yüzümün sağ tarafında seyirme başladı. Sağ kaşımı hareket ettiremiyorum. Sağ göz kapağım tam kapanmıyor, sağ yüzümde hissizlik var" diye konuştu.

Duruşma sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan şikayetçi Anna Butim'in avukatı Tuba Özel, "Sanık tabi her zamanki gibi hiç şaşırmadığımız ifadelerde bulundu. 'Erkek arkadaşını gördüm, sinirlendim, delirdim, bu nedenle yaptım', 'Öldürme kastım yoktu, pişmanım' gibi ifadelerde bulundu. Bunlar tamamen mesnetsiz ifadelerdir. Zaten böyle bir şeyin olmadığını, daha öncesinde tehditlerin de var olduğu, Körfez Asliye Ceza Mahkemesindeki 'tehdit' davasından da çok açıkça ortadadır" diye konuştu.

Mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

İddianamede Öztürkmen'in "eşi tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapsi isteniyor.