Boşanma aşamasındaki eşini yaralayan saldırgan gözaltına alındı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Yenigün Mahallesi'nde yaşayan S.K., saat 09.00 sıralarında boşanma aşamasındaki eşi A.K.'nin evine geldi. Zorla içeriye giren S.K., eşine zorla tansiyon ilaçlarından içirip, bıçakla yaraladıktan sonra evden ayrıldı.

DHA'nın haberine göre 31 yaşındaki kadın 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Özel bir hastaneye götürülen kadın tedaviye alındı. Belirtilen adrese gelen polis ekipleri, yatak odasında bulunan suç aleti bıçağa ve haplara el koyarken site önünde bulunan S.K.'yi gözaltına aldı.

47 yaşındaki S.K., ifadesi alınmak üzere Muratpaşa ilçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.