Boşanma aşamasındaki eşini vuran saldırgan görüntüleri sosyal medyada paylaştı

İzmir Buca'da Adatepe Mahallesinde bulunan bir evde saat 03.30 sıralarında iddiaya göre Okan B., boşanma aşamasında olduğu eşi S.B.'nin evine geldi. S.B. ve arkadaşı Y.T.’ye ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı.

DHA'nın haberine göre, silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinde hafif yaralandıkları belirlenen S.B. ve Y.T., Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ne kaldırıldı.

Saldırganın olay anını telefonuyla çekip sosyal medya hesabında paylaştığı ortaya çıktı. Habere göre Okan B. görüntüleri paylaştığı gönderide "Arkadaşlar bu videoyu paylaşmak istemezdim. Ama iki senedir içim içimi yiyor. S.B. senin canını almadan teslim olmayacağım. Bir daha cesetlerini atmazsam namussuzum. Benim namusumu kirletti ve başımı eğdi. Yarım kalmadı. Söz veriyorum öleceksin, bedelini ödeyeceksin" diye yazdı.

Görüntülerde Okan B.’nin önce Y.T.’ye sonrasında da S.B.’ye ateş ettiği de yer aldı. Yaralılar hastaneden taburcu olurken, Okan B. gözaltına alındı.