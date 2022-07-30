Boşanma aşamasındaki eşini bıçakladı, canlı yayın yaptı

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde dün saat 19.00 sıralarında Aşağı Mahalle'de meydana gelen olayda Onur Aslan, bir süredir ayrı yaşadığı boşanma aşamasındaki eşi Rabia Dağ Aslan'ı parkta bıçaklayıp kaçtı.

DHA'nın haberine göre çevredekilerin ihbarıyla olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Rabia Dağ Aslan'ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Kaçarken eşinin cep telefonunu da alan Onur Aslan, onun sosyal medya hesabından canlı yayın yaptı. Aslan, elinde eşini yaraladığı bıçakla yaptığı yayında, "Tüm çabamıza rağmen sonunda namusumuzu temizledik" ifadelerini kullandı.

Çameli ilçesinde yakalanan Onur Aslan, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.