Boşanma aşamasındaki eşini adliye önünde bıçakladı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesi 15 Temmuz Camili Mahallesi’nde bulunan adliye binası karşısındaki iş merkezi mevkiinde yaşanan olaya göre, boşanma aşamasında oldukları ve bir süredir ayrı yaşadıkları öğrenilen E.B. (31) ile Ş.B. (25), davaları için adliyeye geldi.

Adliye binası karşısında bulunan bir işletmede oturan eşinin yanına giden E.B., Ş.B.’yi bıçaklayarak ağır yaraladı. Saldırgan adliyede görevli polis ekiplerince suç aletiyle birlikte yakalanarak etkisiz hale getirildi.

Bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ve durumunun ağır olduğu öğrenilen genç kadın ise Yenikent Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayda kullandığı bıçakla birlikte yakalanan ve gözaltına alınan şahsın asayiş şube müdürlüğündeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. (İHA)