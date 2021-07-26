Boşanma aşamasındaki eşi tarafından saldırıya uğradı: 'Bu kişi şu an dışarıda, illa ölmemiz mi lazım?'

İzmir Seferihisar'da bir kadın boşanma aşamasındaki eşi tarafından dövüldü. Bel kemiğinde 3 kırık oluşan kadın, "Bu kişi şu an dışarıda. İlla ölmemiz mi lazım? İlla bıçaklanmam ya da silahla vurulmam mı lazım?" dedi.

Olay, geçen 16 Temmuz'da, Irmak Kıvrak T.'nin 3 çocuğuyla birlikte yaşadıkları Camikebir Mahallesi'ndeki sitenin bahçesinde meydana geldi.

Müteahhitlik yapan Murat T., iddiaya göre, boşanma aşamasındaki eşi Irmak Kıvrak T.'ye, yaşadığı siteye giderek saldırdı. Sitenin güvenlik kameraları tarafından kaydedilen olayda, bahçede çocuklarıyla olan Irmak Kıvrak T.'ye doğru gelen Murat T.'nin, yumruk ve tekme attığı görüldü.

Seferihisar Devlet Hastanesi'ne tedaviye alınan Irmak Kıvrak T.'nin bel kemiğinde 3 kırık, vücudunun çeşitli yerlerinde darbeye bağlı morluklar olduğu belirlendi. Irmak Kıvrak T., aldığı sağlık raporuyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.

İHA'nın haberine göre Üçüncü kez şiddete maruz kaldığını ifade eden Irmak Kıvrak T, "İlkinde darp raporu aldım, bir sonrakinde ise polise sığınmıştım. Bu olayı yapan kişi şu an dışarıda. Eskiden gözaltına alınırdı ama şimdi gözaltı diye bir şey yok. İlla ölmemiz mi lazım? İlla bıçaklanmam ya da silahla vurulmam mı lazım? Çocuklarım o günden beri korkudan uyuyamıyor" dedi.

'Kimi balkondan izledi kimi çiçek sulamaya devam etti'

Çevrede olaya şahit olan kişilerin duyarsız kalmasına tepki gösteren Irmak Kıvrak T, "Yumruklanıp yere düştüğüm sırada 'polisi arayın' diye bağırdım. Ama kimi balkondan izledi, kimi çiçek sulamaya devam etti. Hiç tepki göstermediler. Yere düştüğümde acıdan kalçamın kırıldığını düşündüm. Ben artık, 'Kalkamıyorum, lütfen ambulansı arayın. Kalçam kırıldı' diye bağırınca, ambulansı arayabildiler. Eskiden, böyle olaylara insanlar mahalle aralarında tepki verirdi, yapanlar da gözaltına alınırdı" diye konuştu.

​Irmak Kıvrak T., rahat nefes alabilmek için yetkililerden yardım beklediğini de sözlerine ekledi.